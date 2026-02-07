Bach | Giochi in Italia scelta giusta E che emozione la cerimonia!

Thomas Bach, ex presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha definito “giusta” la scelta di tenere i Giochi Invernali 2026 in Italia. Durante la cerimonia di apertura, ha espresso tutta la sua emozione per l’evento, commentando positivamente come si sia svolto l’organizzazione in diverse città del paese. Un commento che arriva a pochi giorni dalla conclusione di una manifestazione che ha coinvolto atleti e pubblico in tutta Italia.

L'ex presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, che assegnò i Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano Cortina, ha commentato così la cerimonia di apertura e l'organizzazione dell'evento di diverse sedi in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bach: “Giochi in Italia scelta giusta. E che emozione la cerimonia!” Approfondimenti su Bach Giochi Italia Rooney afferma che Carrick è la “scelta giusta” per il Manchester United Wayne Rooney ha espresso fiducia nella nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim del Manchester United, sottolineando che si tratta della scelta giusta per il club. Giochi: cerimonia apertura,Italia sfila Questa sera si è tenuta la cerimonia di apertura dei XXV Giochi invernali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bach Giochi Italia Argomenti discussi: Compagnoni e Tomba accendono il braciere olimpico, Goggia a Cortina. Mattarella apre i Giochi; Milano-Cortina, un incubo logistico. Il Nyt consiglia di guardare le Olimpiadi in tv; Bari | Mario Margiotta in Bachanale: Bach come non l’avete mai visto. Luthier è ora disponibile! L’epoca d’oro della musica classica prende forma sul tuo tavolo. In Luthier ti immergi nel cuore dell’Europa musicale, tra artigiani d’eccellenza, mecenati illuminati e compositori immortali come Bach, Mozart e Beethoven. Gestirai il t facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.