Bach | Giochi in Italia scelta giusta E che emozione la cerimonia!

Thomas Bach, ex presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha definito “giusta” la scelta di tenere i Giochi Invernali 2026 in Italia. Durante la cerimonia di apertura, ha espresso tutta la sua emozione per l’evento, commentando positivamente come si sia svolto l’organizzazione in diverse città del paese. Un commento che arriva a pochi giorni dalla conclusione di una manifestazione che ha coinvolto atleti e pubblico in tutta Italia.

L'ex presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, che assegnò i Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano Cortina, ha commentato così la cerimonia di apertura e l'organizzazione dell'evento di diverse sedi in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

