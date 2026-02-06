Giochi | cerimonia aperturaItalia sfila

Questa sera si è tenuta la cerimonia di apertura dei XXV Giochi invernali. Le città di Milano, Cortina, Livigno e Predazzo hanno partecipato a una sfilata sincronizzata per dare il via alla competizione. L’evento ha coinvolto migliaia di spettatori e ha segnato ufficialmente l’inizio delle gare.

22.10 Una cerimonia sincronizzata fra Milano, Cortina, Livigno e Predazzo ha dato il via ai XXV Giochi invernali. Lo stadio di S.Siro, diventato Olimpico,ha accolto il presidente Mattarella (arrivato in un tram condotto da Valentino Rossi) la presidentessa del Cio Coventry e oltre 50 rappresentanti degli Stati. Dopo l'omaggio a Raffaella Carrà e Giorgio Armani, l'inno nazionale è stato cantato da Laura Pausini. Gli atleti italiani hanno chiuso, come da tradizione per la Nazione ospitante, la sfilata dei protagonisti dei Giochi.

