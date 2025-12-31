Trapianto di cuore e reni al Centro del San Matteo | l’intervento è riuscito

Nel mese di novembre, il Centro trapianti di rene del San Matteo ha portato a termine con successo dieci interventi, utilizzando organi provenienti da diverse regioni italiane. Questo risultato evidenzia l’efficacia delle attività di trapianto del Policlinico e la collaborazione tra équipe specializzate, contribuendo a offrire nuove speranze a pazienti in attesa di organi.

Un novembre da ricordare per il Centro trapianti di rene del San Matteo. Il mese scorso, infatti, il Policlinico ha ottenuto risultati importanti eseguendo dieci trapianti renali con organi provenienti da diverse regioni d’Italia. Tutti i pazienti sono attualmente in buone condizioni e hanno trascorso il Natale lontano dalla dialisi. Un caso particolarmente complesso ha riguardato un paziente che ha ricevuto, a distanza di 24 ore, sia un trapianto di cuore che di rene. Inizialmente, il trapianto renale è stato posticipato a causa delle condizioni instabili del paziente subito dopo l’intervento cardiaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

