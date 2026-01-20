L’ultima frontiera della truffa Il finto carabiniere e la targa clonata | Dobbiamo controllare i gioielli

Una nuova truffa si sta diffondendo in Brianza, rivolta principalmente agli anziani. Dopo le telefonate fraudolente che fingono di coinvolgere familiari in incidenti, ora i malviventi utilizzano finti carabinieri e targhe clonati per ingannare le vittime, chiedendo di controllare i propri gioielli o oggetti di valore. È importante mantenere alta la guardia e diffidare da richieste sospette, per evitare di cadere in questi raggiri sempre più sofisticati.

Allerta rossa per una nuova truffa ai danni degli anziani arrivata in Brianza. Dopo il raggiro della telefonata da parte di un sedicente avvocato o funzionario della Prefettura che informa del figlio o nipote coinvolto in un incidente da lui provocato e del bisogno immediato di pagare per uscire da quel guaio, con tantissime vittime già mietute, ora la nuova frontiera della truffa gira intorno alla targa dell’auto del malcapitato in là con gli anni. "Ci risulta una rapina commessa con una vettura con la sua targa, probabilmente le è stata clonata - dichiara dall’altra parte della cornetta dell’anziano preso di mira un uomo che sostiene di essere un carabiniere -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultima frontiera della truffa. Il finto carabiniere e la targa clonata: "Dobbiamo controllare i gioielli" Leggi anche: “Carabinieri, dobbiamo controllare i suoi gioielli”, ma era una truffa Leggi anche: Parete, truffa del finto carabiniere: anziana consegna i gioielli “per salvare il marito in caserma” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. L’ultima frontiera della truffa. Il finto carabiniere e la targa clonata: "Dobbiamo controllare i gioielli" - Sedicenti militari si presentano a casa delle vittime per ’verificare’ che gli ori non siano il bottino di rapine. ilgiorno.it

Diritto dello spazio, l'ultima frontiera: norme, economia e governance. Dalla legge spaziale italiana alla proposta di legge spaziale europea 20 febbraio 2026, ore 9:00 Join the conference h7.cl/1mW3Z x.com

Una realtà artificiale costruita con l’intelligenza artificiale, popolata da consulenti e investitori inesistenti, inganna le vittime fino a convincerle a versare denaro su piattaforme fasulle. Ecco come funziona l'ultima frontiera delle frodi finanziarie, evidenziata dagli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.