I vostri gioielli sono frutto di una rapina? | per la truffa del finto carabiniere a Cernobbio e Colonno due persone in carcere

Cernobbio (Como), 27 dicembre 2025 – Truffe aggravate ai danni di persone anziane, due colpi consumati tra il 16 e il 17 ottobre scorso a Cernobbio e Colonno, che ora hanno consentito di individuare i responsabili. Le indagini. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Menaggio, sono arrivate ad Arzano, in provincia di Napoli dove, con il supporto dei carabinieri del posto, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como nei confronti di una donna di 34 anni, residente ad Arzano, arrestata, e di un uomo di nazionalità greca, in Italia senza fissa dimora e attualmente ricercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

