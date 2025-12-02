Autostrada A12 chiuso per lavori il casello Rosignano-Vada | i percorsi alternativi

Il 4 dicembre dalle 7 alle 18 il casello di Rosignano Vada sarà chiuso per lavori di manutenzione della pavimentazione. Per consentire l'intervento sarà chiusa al traffico sia l'entrata in autostrada provenendo da Cecina-Grosseto che quella in autostrada provenendo da Livorno. Gli utenti, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

