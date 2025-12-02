Autostrada A12 chiuso per lavori il casello Rosignano-Vada | i percorsi alternativi

Il 4 dicembre dalle 7 alle 18 il casello di Rosignano Vada sarà chiuso per lavori di manutenzione della pavimentazione. Per consentire l'intervento sarà chiusa al traffico sia l'entrata in autostrada provenendo da Cecina-Grosseto che quella in autostrada provenendo da Livorno. Gli utenti, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Scontro tra mezzi sull'A1 tra Cassino e San Vittore del Lazio: caos, feriti e tratto di autostrada chiuso. - facebook.com Vai su Facebook

Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Svincolo ingresso chiuso per lavori in Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce dal 24.11.2025 ore 22:00 al 25.11.2025 ore 06:00 Vai su X

Autostrada A12, prossime chiusure per lavori: date, orari e tratti interessati - L’autostrada A12 sarà interessata nelle prossime ore da lavori che determineranno una modifica della viabilità. Scrive msn.com

Viabilità, Variante Aurelia chiusa al traffico in direzione Livorno per lavori stradali - La Variante Aurelia sarà chiusa al traffico in direzione Livorno nel tratto compreso tra l’uscita Cecina Nord e l’ingresso dell’autostrada dalle 7 alle 18 di domani, giovedì 27 novembre, per ... Scrive livornotoday.it

Autostrada, chiuse per una notte la stazione di Fabro e l’area di servizio Fabro Est - Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di pavimentazione, dalle 22:00 ... Da orvietosi.it

Incidente pullman-camion in autostrada, donna intubata: caos traffico - Traffico bloccato tra Arenzano e Varazze, sull'autostrada A10 verso Ventimiglia e quattro chilometri di coda tra il bivio A10/A26 e Varazze a causa di un incidente stradale che, dalle prime ... Lo riporta genovatoday.it