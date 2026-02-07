autolinee toscane alle olimpiadi milano cortina 2026

Da oggi Autolinee Toscane farà parte del team che gestirà i trasporti durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La società si occuperà di garantire spostamenti veloci e affidabili per atleti, spettatori e staff durante l’evento. È la prima volta che un’azienda toscana entra a far parte di questa grande macchina organizzativa.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Autolinee Toscane entra ufficialmente nella squadra che darà movimento e ritmo alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, un appuntamento sportivo fra i più prestigiosi al mondo. Dal 20 gennaio, e per tutta la durata dei Giochi, l’azienda metterà “in pista” 29 autisti specializzati che si alterneranno su 7 mezzi, che concorreranno a garantire il fondamentale servizio di trasporto in uno degli scenari più iconici della montagna italiana. Un impegno che durerà fino al 15 marzo e che non è solo operativo, ma anche simbolico: come in una staffetta olimpica, il viaggio verso Cortina nasce dal lavoro quotidiano svolto in Toscana, dalla professionalità coltivata sulle linee urbane ed extraurbane, e dalla capacità di affrontare – ogni giorno – percorsi complessi e ritmi intensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

