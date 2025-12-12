Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, secondo le ultime conferme ottenute dai test effettuati. La campionessa italiana ha ricevuto la conferma della sua presenza in gara, rafforzando le speranze e le aspettative per la competizione. La notizia rappresenta un passo importante per l'atleta e per il movimento sportivo italiano in vista dei Giochi.

Roma, 12 dic. (askanews) – “Federica Brignone dai test fatti sarà in gara, me lo ha confermato ieri sera”. Lo annuncia Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, dopo aver annunciato i portabandiera di Milano Cortina. “Quando mi ha detto penso di farcela, ero emozionato”, ha aggiunto. “Lei ha deciso di provare a esserci com’è caduta, questo dimostra la differenza tra una persona normale e una eccezionale”, ha concluso. Il presidente del Coni ha poi commentato la scelta dei portabandiera: “Oggi sono felice ma non felicissimo, perché avrei voluto individuare in Goggia una gratificazione che merita per la sua storia. Ildenaro.it

Federica Brignone c’è a Milano-Cortina: “Come se aver ripreso a camminare e dover correre i 100 metri” - Dopo l'annuncio ufficiale attraverso le parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a conferma della presenza di Federica Brignone alle prossime ... fanpage.it

Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: la conferma di Buonfiglio (Coni) - Il presidente del Coni Bonfiglio, a margine dell'annuncio dei quattro portabandiera azzurri a Milano- sport.sky.it

Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook

L'Italia ha scelto quattro portabandiera per le Olimpiadi: Arianna Fontana, il fondista Federico Pellegrino, la sciatrice Federica Brignone e il campione olimpico di curling Amos Mosaner. Di @uzapelloni x.com