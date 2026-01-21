' San Francesco 1226-2026' | Autolinee Toscane diffonde il messaggio francescano alle fermate

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, Autolinee Toscane collabora con l’Università di Pisa per diffondere il messaggio francescano alle fermate. L’iniziativa mira a promuovere i valori di semplicità e rispetto per l’ambiente, celebrando un patrimonio spirituale e culturale che ancora oggi ispira la nostra società. Una proposta di condivisione e riflessione rivolta a tutti i cittadini, nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.

Autolinee Toscane al fianco dell'Università di Pisa in occasione della rassegna promossa in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. L'intento è quello di diffondere il messaggio francescano e nell’informare sul ricchissimo calendario di iniziative artistiche, culturali e.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

