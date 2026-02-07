Auto travolge due donne a Lucca | una morta l’altra gravemente ferita Sotto shock il conducente

Questa sera a Lucca, in via Romana, un’auto ha investito due donne. Una di loro, di circa 70 anni, è morta sul colpo, mentre l’altra, di 66 anni, è rimasta gravemente ferita. Il conducente, sotto shock, ha chiamato subito i soccorsi. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rianimazione e i rilievi della polizia. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso.

Una donna di circa 70 anni è morta e un’altra di 66 è rimasta gravemente ferita dopo essere state investite da un’auto in via Romana a Lucca, intorno alle 19.30. Il conducente, sotto choc, è rimasto sul posto. La ferita è ricoverata in codice rosso.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Lucca Auto Auto travolge due donne a Lucca: una morta, l’altra gravemente ferita. Sotto shock il conducente Una donna di circa 70 anni è morta e un’altra di 66 è rimasta gravemente ferita dopo essere state investite da un’auto in via Romana a Lucca intorno alle 19. Tragedia della strada, due donne investite da un’auto: una muore, l’altra è ferita. Sotto shock il conducente Una giornata drammatica a Lucca, dove due donne sono state investite da un’auto in via Romana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lucca Auto Argomenti discussi: Auto travolge due donne a Lucca: una morta, l'altra gravemente ferita; Auto travolge due donne a Lucca: una morta, l’altra gravemente ferita; Auto travolge due donne a Lucca: una morta, l'altra gravemente ferita. Sotto shock il conducente; Diciottenne non si ferma all'alt della polizia, nella fuga travolge due auto. Auto travolge due donne a Lucca: una morta, l’altra gravemente ferita. Sotto shock il conducenteUna donna di circa 70 anni è morta e un’altra di 66 è rimasta gravemente ferita dopo essere state investite da un’auto in via Romana a Lucca, intorno ... fanpage.it Auto travolge due donne: una morta, l’altra gravemente ferita facebook Coverciano, pino crolla in cortile condominiale e travolge 3 auto nel parcheggio di un altro palazzo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.