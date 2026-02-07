Auto travolge due donne a Lucca | una morta l'altra gravemente ferita Sotto shock il conducente

Una donna di circa 70 anni è morta e un’altra di 66 è rimasta gravemente ferita dopo essere state investite da un’auto in via Romana a Lucca intorno alle 19. La macchina ha travolto le due donne che camminavano lungo la strada. Il conducente è sotto shock e ora è ascoltato dagli investigatori. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e rilievi. La vittima più anziana è deceduta sul posto, l’altra donna è stata trasportata in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente

Una donna di circa 70 anni è morta e un'altra di 66 è rimasta gravemente ferita dopo essere state investite da un'auto in via Romana a Lucca, intorno alle 19.30. Il conducente, sotto choc, è rimasto sul posto. La ferita è ricoverata in codice rosso.

