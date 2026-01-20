Auto rubate e smontate in poche ore maxi blitz ad Arghillà | sgominata la rete dei cavalli di ritorno

Stamattina, i carabinieri hanno condotto un’operazione a Arghillà, smantellando una rete criminale dedita ai furti di auto e alla vendita di parti di ricambio. L’indagine ha portato al sequestro di veicoli rubati e alla distruzione di un’organizzazione attiva nel settore. L’intervento mira a contrastare il fenomeno e a garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

Quali sono le auto più rubate in Italia Se si prende in considerazione la percentuale e non il numero assoluto, la vincitrice è l'Alfa Romeo Giulietta. https://auto.everyeye.it/notizie/elenco-auto-rubate-italia-classifica-vince-alfa-romeo-giulietta-854115.htmlut - facebook.com facebook

La polizia di Catania nel 2025 ha recuperato 500 auto rubate. Questura, 'veicoli destinati al mercato nero dei pezzi di ricambio' #ANSA x.com

