Auto rubate e smontate in poche ore maxi blitz ad Arghillà | sgominata la rete dei cavalli di ritorno

20 gen 2026

Stamattina, i carabinieri hanno condotto un’operazione a Arghillà, smantellando una rete criminale dedita ai furti di auto e alla vendita di parti di ricambio. L’indagine ha portato al sequestro di veicoli rubati e alla distruzione di un’organizzazione attiva nel settore. L’intervento mira a contrastare il fenomeno e a garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

All’alba di oggi un’imponente operazione dei carabinieri ha colpito al cuore un’organizzazione criminale radicata nel quartiere di Arghillà, specializzata nei furti di autovetture e nel lucroso traffico di pezzi di ricambio. Oltre 150 militari dell’Arma sono stati impegnati nell’esecuzione di.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Rubano le auto di pazienti ricoverati per molto tempo in ospedale: sgominata la banda dei “cavalli di ritorno”È stata smantellata una banda di ladri specializzata nel furto di auto di pazienti ricoverati a lungo in ospedale, nota come la “banda dei cavalli di ritorno”.

