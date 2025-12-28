L' elicottero dei carabinieri ritrova auto di lusso rubate | erano nascoste tra la vegetazione
Un intervento rapido e coordinato dei carabinieri ha consentito di recuperare cinque auto di grossa cilindrata, tutte rubate, che erano state accuratamente nascoste in una zona isolata della città, verosimilmente in attesa di essere immesse nel mercato illecito estero. Nel primo pomeriggio del 25. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
