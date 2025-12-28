Catania auto di lusso rubate scoperte dagli elicotteristi dei carabinieri – FOTO

I Carabinieri di Catania, grazie all’intervento degli elicotteristi del Nucleo, hanno individuato e recuperato cinque auto di lusso rubate. L’operazione, condotta con precisione e rapidità, ha portato al ritrovamento di veicoli di alta gamma nascosti in un’area isolata, probabilmente destinati al mercato clandestino internazionale. Un intervento che dimostra l’efficacia delle strategie di contrasto al crimine organizzato nel territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intuizione decisiva del Nucleo Elicotteri. Un’operazione rapida e perfettamente coordinata dei Carabinieri ha portato al recupero di cinque autovetture di grossa cilindrata rubate, nascoste in un’area isolata del territorio catanese e probabilmente destinate al mercato illecito internazionale. Nel primo pomeriggio del 25 dicembre, durante un servizio di controllo del territorio, il Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Catania ha notato dall’alto una situazione insolita: diverse auto di alta gamma parcheggiate lungo una stradina di campagna, alle spalle del cimitero cittadino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, auto di lusso rubate scoperte dagli elicotteristi dei carabinieri – FOTO Leggi anche: L'elicottero dei carabinieri ritrova auto di lusso rubate: erano nascoste tra la vegetazione Leggi anche: Reggio Emilia: auto di lusso rubate e vendute in mercati arabi, i carabinieri svelano il giro d’affari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Catania, scoperte dall’elicottero e nascoste tra le piante: recuperate cinque auto di lusso rubate; Auto di lusso rubate ritrovate a Catania dai carabinieri; Ghali a Catania per il concerto di Capodanno in Piazza Duomo. Catania, recuperate 5 auto rubate di lusso, tra cui una Jaguar - CATANIA – Avevano nascosto cinque auto rubate di grossa cilindrata e di lusso, tra cui una Jaguar, in mezzo alle vegetazione. livesicilia.it

Catania, scoperto deposito di auto di lusso rubate: Jaguar in cerca di proprietario - Blitz dei Carabinieri a Catania: recuperate cinque auto di lusso rubate e nascoste in un’area isolata dietro il cimitero. corrieretneo.it

Cimitero di Catania, scoperte auto di lusso rubate nascoste tra la vegetazione - Auto di lusso rubate nascoste tra la vegetazione alle spalle del cimitero di Catania. meridionews.it

CATANIA, RITROVATE CINQUE AUTO DI LUSSO RUBATE GRAZIE AL NUCLEO ELICOTTERI DEI CARABINIERI. (redazione) Un’operazione rapida e perfettamente coordinata tra cielo e terra ha permesso ai Carabinieri di recuperare cinque autovetture di gr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.