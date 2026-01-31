Via libera del Comune alla gigafactory di batterie Eni | Valenza strategica per il territorio

Il Comune di Brindisi ha dato il via libera al progetto della gigafactory di Eni Storage System. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e attese da parte degli amministratori e delle imprese locali. Ora si pensa a una grande opportunità per il territorio, che potrà creare nuovi posti di lavoro e sviluppare l’economia. La fabbrica dovrebbe essere costruita presto, portando investimenti e innovazione nella zona.

Via libera dal Comune di Brindisi al progetto della gigafactory per la produzione di batterie di Eni Storage System. L'ente di piazza Matteotti è stato chiamato, nelle scorse ore, ad esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistica dell'investimento, nell'ambito della procedura per l'Autorizzazione unica Zes. Parere favorevole con prescrizioni L'area prescelta, estesa per circa 258mila metri quadri, si trova all'interno del polo petrolchimico e, quindi, in zona produttiva industriale (D3). Ricade, inoltre, all'interno del Sito di interesse nazionale di Brindisi, con vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici e, in parte, di rischio di incidente rilevante; ciò implica prescrizioni su caratterizzazione e bonifica, limitazioni agli scavi profondi e attenzione particolare alla compatibilità paesaggistica e alla restituzione agli usi legittimi delle aree.

