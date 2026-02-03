Auto elettriche questione di chimica | quali sono le migliori batterie

Le batterie delle auto elettriche sono al centro di un acceso dibattito. La qualità della chimica usata influisce su quanto un'auto può andare lontano, quanto si ricarica in fretta e quanto è sicura da usare. Le case produttrici investono molto in questa tecnologia, cercando di trovare le soluzioni migliori. La scelta delle batterie più performanti diventa fondamentale per chi pensa di passare all’elettrico.

La batteria è il componente chiave di ogni auto elettrica, ma anche delle moderne ibride plug-in dotate di accumulatori sempre più grandi. Non esiste, però, la batteria ideale: l'industria dell'auto si rifornisce da un ristretto gruppo di produttori, in gran parte cinesi, che offrono prodotti molto diversi tra loro. A fare la differenza è sia la forma delle celle delle batterie (cilindrica, a sacchetto, a parallelepipedo, a lama) sia, soprattutto, gli elementi chimici usati per costruire l'accumulatore. La "chimica" delle batterie è quello che le caratterizza: influisce su peso, prestazioni, autonomia, velocità di ricarica e longevità di questo componente e, di conseguenza, sul buon funzionamento (o meno) di ogni veicolo elettrificato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dieci aziende al mondo producono la maggior parte delle batterie usate nelle auto elettriche e ibride.

