Il settore delle auto elettriche fa un passo indietro. Le svalutazioni e le revisioni degli investimenti superano i 100 miliardi di dollari tra Europa e Stati Uniti. Le case automobilistiche stanno riconsiderando i piani di produzione e le priorità, mentre la transizione verso i veicoli elettrici si ferma o rallenta. La crisi del comparto si fa sentire e le conseguenze sono visibili sui mercati internazionali.

Il comparto delle auto elettriche continua a mostrare segnali di estrema difficoltà. Già da tempo la transizione industriale verso i veicoli elettrici sta vivendo una fase di forte revisione, con svalutazioni e rettifiche di investimento che complessivamente superano i 100 miliardi di dollari tra Europa e Stati Uniti. Dopo anni di piani ambiziosi e capitali ingenti stanziati per lo sviluppo di modelli elettrici, la combinazione di domanda più debole del previsto, condizioni regolatorie in evoluzione e dinamiche competitive globali ha portato le principali case produttrici a riscrivere i propri conti e a rivedere le strategie, con impatti significativi sui bilanci e sui piani industriali futuri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Auto elettriche, dietrofront sugli investimenti: svalutazioni per 100 miliardi di dollari

TSMC ha deciso di costruire un nuovo impianto in Giappone per produrre chip a 3 nanometri.

A Busto Arsizio, la fase di incentivazione delle auto elettriche si conclude, con importanti modifiche alle politiche di sosta e accesso alla Ztl.

Dietrofront sulle auto elettriche. Niente più sosta gratuita. Cambia anche l’accesso alla ZtlA Busto Arsizio la rivoluzione elettrica finisce… a corrente alternata. Dopo anni passati a coccolare le auto a batteria come creature da proteggere, la Giunta Antonelli ha deciso che è ora di ... ilgiorno.it

Bonus auto elettriche esaurito: sospetti sugli accessi con più SPIDClick day e fondi bruciati: i 600 milioni del Bonus auto elettriche sono durati poco, fra sospetti di abusi e targhe non riconosciute. Sulla homepage della piattaforma dedicata al Bonus auto ... punto-informatico.it

Auto elettriche, nel 2025 cresciute del 35% le consegne di Bev in Europa. In Usa rallentano: -5% facebook

70 % di tutte le operazioni di ricarica delle auto elettriche viene effettuata a casa. La nuova stazione di ricarica EVlink Home è stata sviluppata proprio per questo campo di applicazione. spr.ly/6019hESGv Feller by Schneider Electric veicoli elettrici x.com