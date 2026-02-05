TSMC costruisce impianti a 3 nm in Giappone con investimenti da 17 miliardi di dollari

TSMC ha deciso di costruire un nuovo impianto in Giappone per produrre chip a 3 nanometri. L’azienda investirà circa 17 miliardi di dollari nell’operazione. La notizia conferma la volontà di espandersi in Asia e di rafforzare la presenza nel mercato dei semiconduttori. I lavori inizieranno presto e si aspettano nuovi posti di lavoro e maggiori capacità produttive nel paese.

TSMC ha annunciato l'impegno di portare la produzione di chip a 3 nanometri in Giappone, con un investimento stimato di 17 miliardi di dollari. Questo passo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle previsioni iniziali, che vedevano i processi a 6 o 7 nanometri come l'unico obiettivo per il paese. La nuova fase, invece, punta a un livello di avanzamento tecnologico sempre più alto, abilitato da un impianto dedicato a Kumamoto, nel sud del Giappone, dove TSMC inizierà a produrre i chip a 3 nm a partire dal 2026. Il progetto, che include anche l'attivazione di un secondo stabilimento in Arizona, è parte integrante della strategia industriale del governo giapponese, ormai impegnato a rafforzare il proprio ruolo nel settore dei semiconduttori di nuova generazione.

