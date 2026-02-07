Attrice di Terrifier quasi esclusa da nuovo film | la ragione è social media inattivi

L’attrice Lauren LaVera, nota per aver interpretato Sienna nei film di “Terrifier”, rischia di essere esclusa da un nuovo progetto. La sua inattività sui social media ha fatto sorgere dubbi tra i produttori, che temono che la sua presenza online possa influire sulla promozione del film. LaVera, che aveva già conquistato il pubblico con il suo ruolo, ora si trova a dover fare i conti con questa scelta, che potrebbe impedire la sua partecipazione all’ultimo minuto.

Lauren LaVera, l’attrice resa celebre dal ruolo della sopravvissuta Sienna nel franchise horror di “Terrifier”, ha rischiato di perdere il ruolo che avrebbe potuto consacrarla definitivamente, non a causa di una performance insoddisfacente o di divergenze artistiche, ma per una singolare ragione: la sua scarsa attività sui social media. Un dettaglio apparentemente insignificante, che ha quasi compromesso la sua partecipazione a “Twisted”, il nuovo thriller psicologico diretto da Darren Lynn Bousman, in arrivo nelle sale nel 2026. La vicenda, emersa in un’epoca in cui la presenza online è diventata un biglietto da visita imprescindibile per gli attori, solleva interrogativi sulla natura mutevole del mondo dello spettacolo e sul peso crescente dei canali digitali nelle dinamiche di casting.🔗 Leggi su Ameve.eu

