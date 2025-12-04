Taylor Mega debutta come attrice | primo ruolo nel nuovo film di Fausto Brizzi

Dopo anni di esperienza tra televisione e social network, Taylor Mega fa il suo debutto ufficiale come attrice. La 32enne bionda ha ottenuto la sua prima occasione davanti alla macchina da presa ed è una delle protagoniste del nuovo film di Fausto Brizzi. “Quasi vera”: il film in arrivo nelle sale nel 2026. La pellicola, intitolata Quasi vera, uscirà nelle sale nel 2026 e nel cast figura anche Laura Chiatti. Taylor Mega ha voluto condividere la sua gioia con i fan pubblicando su Instagram alcune foto dal set: “Il mio primo film!! Non potete capire quanto io sia felice e volevo assolutamente condividere questa contentezza con voi! Non è stato semplice, vi dico la verità, perché mi ha messo davanti a una nuova sfida che mi terrorizzava (letteralmente)!!! Ero emozionatissima e sono rimasta un mese con un bel po’ d’ansia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

