At&t punta al primo telefono per bambini con samsung per sicurezza e semplicità

AT&T annuncia il lancio di un nuovo telefono pensato per i bambini, in collaborazione con Samsung. Si chiama amiGO Jr. ed è pensato per offrire sicurezza e semplicità. L’azienda punta a proporre uno strumento pratico per i genitori che vogliono tenere sotto controllo i figli senza complicazioni. Il dispositivo si rivolge a chi cerca un telefono facile da usare e sicuro, con funzionalità adatte ai più piccoli.

Questo articolo sintetizza l'annuncio di AT&T riguardante la linea amiGO dedicata ai più piccoli, con particolare focus su amiGO Jr. Phone e amiGO Jr. Watch 2. vengono riepilocate le caratteristiche principali, le misure di sicurezza predisposte per i minori e l'integrazione con l'ecosistema Samsung, offrendo una visione chiara e orientata al lettore. amiGO jr. phone: caratteristiche principali. dispositivo di riferimento: basato su Galaxy A16 5G con schermo da 6,7 pollici.. configurazione fotografica: tripla fotocamera comprendente 50 MP come lente principale, 5 MP ultra-wide e 2 MP macro.. batteria: capacità di 5.

