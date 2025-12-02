Come è fatto il telefono che si piega con tre schermi | Samsung lancia il suo primo TriFold
Samsung ha presentato in Corea del Sud il suo Galaxy TriFold. Parliamo di uno smartphone con due pieghe che passa da 6,5 a 10 pollici. Al momento non è ancora chiaro quando arriverà in Italia: di sicuro il prezzo non sarà tenero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Finalmente arriva lo smartphone Samsung con doppia piega #GalaxyZTriFold #Samsung Vai su X