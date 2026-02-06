Samsung e at&t presentano uno smartphone sicuro per il primo telefono dei bambini

Samsung e AT&T hanno annunciato il lancio di uno smartphone pensato appositamente per i bambini. Si chiama amiGO jr phone ed è stato creato per offrire un dispositivo più sicuro, con funzioni che limitano l’accesso a contenuti inappropriati. L’obiettivo è proteggere i più giovani nel mondo digitale, senza rinunciare alla praticità di un telefonino. Il prodotto sarà disponibile nei prossimi mesi e punta a diventare il primo telefono per bambini in molte famiglie.

nel contesto della sicurezza digitale per i più giovani, emerge una soluzione mirata firmata da un operatore statunitense: amiGO jr phone. si tratta di uno smartphone pensato fin dall'origine per i bambini, fornito direttamente dal carrier e dotato di controlli integrati. l'obiettivo è offrire funzioni essenziali senza esporre rapidamente a tutte le applicazioni e ai contenuti disponibili sul mercato. amiGO jr phone: lo smartphone pensato per i bambini offerto dall'operatore statunitense. il dispositivo viene presentato come la prima e unica soluzione di un carrier pensata specificamente per i più piccoli, con hardware realizzato in collaborazione con samsung e software di controllo parental sviluppato dall'operatore.

