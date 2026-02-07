Atletico Madrid-Real Betis domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Colchoneros ancora vittoriosi?
L’Atletico Madrid e il Real Betis si preparano a sfidarsi di nuovo, questa volta in campionato. I madrileni arrivano da una vittoria importante in Copa del Rey, grazie anche a un Lookman in grande forma, che ha segnato e assistito con continuità. Domenica alle 18:30, i Colchoneros cercano di confermare il momento positivo contro una squadra che non molla mai.
Atletico Madrid e Real Betis si troveranno di nuovo di fronte, pochi giorni dopo la sfida che ha decretato il passaggio dei Colchoneros alle semifinali di Copa del Rey: una vittoria roboante per i madrileni, che hanno subito messo in mostra un Lookman brillantissimo, protagonista di gol e assist. I Verdiblancos hanno ceduto di schianto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Atletico Madrid-Real Betis (domenica 08 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Immediata rivincita dopo la Copa
Domenica pomeriggio l’Atletico Madrid e il Real Betis si sfideranno di nuovo, pochi giorni dopo aver giocato nella Copa del Rey.
Real Betis-Atletico Madrid (giovedì 05 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Lookman subito in campo nei Colchoneros?
Questa sera alle 21, il Real Betis riceve l’Atletico Madrid in una sfida importante.
