Real Betis-Atletico Madrid giovedì 05 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Lookman subito in campo nei Colchoneros?

Questa sera alle 21, il Real Betis riceve l’Atletico Madrid in una sfida importante. L’Atletico ha chiuso il mercato con l’arrivo di Lookman, che potrebbe già scendere in campo contro i verdi di Siviglia. La squadra di Simeone cerca punti per mantenere il ritmo in campionato, mentre il Betis spera di sfruttare il fattore casa. I pronostici sono aperti e le quote indicano equilibrio, ma attenzione alla possibile presenza di Lookman dal primo minuto.

Il mercato invernale si è chiuso col botto per l'Atletico Madrid: se Raspadori si è diretto verso Bergamo, Ademola Lookman ha fatto il percorso inverso. Il nigeriano è un rinforzo molto importante per i Colchoneros, che dovrebbero schierarlo subito, in un impegno molto importante per la loro stagione: il quarto di Copa del Rey che.

