atletica buon debutto per simonelli sui 60 piani pagliarini cresce cade un record italiano giovanile

Nella cornice dei meeting indoor nazionali, l’atletica italiana registra risultati positivi, tra cui il debutto di Simonelli sui 60 metri e il progresso di Pagliarini, mentre si interrompe un record italiano giovanile. In una giornata caratterizzata anche dalle prestazioni di Nadia Battocletti al Campaccio e di Furlani e Randazzo a Parigi, questi risultati contribuiscono a consolidare il buon momento della disciplina nel nostro paese.

In una domenica illuminata dalle prestazioni di Nadia Battocletti al Campaccio e di Mattia Furlani e Filippo Randazzo a Parigi, arrivano altri buoni riscontri nei meeting nazionali indoor per l’atletica italiana. Segnali incoraggianti sul rettilineo del PalaCasali di Ancona, che ha visto il debutto stagionale di Lorenzo Simonelli nei 60 metri piani. Il campione europeo dei 110hs si è cimentato infatti in un test agonistico nella velocità senza barriere, vincendo la finale dei 60 piani con 6.66 (non così distante dal suo primato personale di 6.59 firmato nel 2024) dopo aver corso in 6.68 nel turno eliminatorio. 🔗 Leggi su Oasport.it

