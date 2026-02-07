Ancona Day 1 | Di Fabio marcia record Pagliarini 7.30 – Le emozioni su Atletica Italiana TV

Serena Di Fabio rompe il record U20 nei 3000 metri di marcia durante il primo giorno dei Tricolori Juniores e Promesse indoor ad Ancona. La giovane atleta ha fatto segnare un tempo record e ha catturato l’attenzione di tutti. La gara si è svolta con grande intensità, e Di Fabio ha dimostrato un’ottima forma, lasciando dietro di sé le rivali e scrivendo un’altra pagina importante nel suo percorso.

Nel Day 1 dei Tricolori Juniores e Promesse indoor di Ancona cade il primato U20 dei 3000 di marcia con Serena Di Fabio. Titoli nella velocità per Pagliarini, Bandaogo, Inzoli e Suppini. L'intera giornata è disponibile on demand su Atletica Italiana TV, canale di Sportface TV. Il primo giorno dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor al PalaCasali di Ancona si apre nel segno dei record, delle conferme e dei nuovi protagonisti. Una giornata intensa, con numerosi titoli assegnati e prestazioni di alto livello, ora rivedibile integralmente su Atletica Italiana TV, il canale di Sportface TV. La prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor si è aperta questa mattina al PalaCasali di Ancona. Atletica, buon debutto per Simonelli sui 60 piani. Pagliarini cresce, cade un record italiano giovanile Nella cornice dei meeting indoor nazionali, l'atletica italiana registra risultati positivi, tra cui il debutto di Simonelli sui 60 metri e il progresso di Pagliarini, mentre si interrompe un record italiano giovanile. Ancona: Di Fabio marcia record, Pagliarini 7.30 Sono 22 i titoli da assegnare oggi nella prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor al PalaCasali di Ancona.

