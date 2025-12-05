Djimsiti De Roon Pasalic | l’Atalanta riparte ancora dalla vecchia guardia

Bergamonews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Certe volte un tabellino racconta più di tante cose. Soprattutto quello di Atalanta-Genoa 4-0. Basta vedere la casella dei marcatori: Berat Djimsiti, Marten De Roon, Mario Pasalic. E poi in fondo anche Honest Ahanor, come a ricordare che non si può vivere solo nel passato, ma bisogna anche guardare al futuro. Djimsiti, De Roon, Pasalic. Sommando le loro presenze in nerazzurro, si sfora la quarta cifra: 1.031 per la precisione. Sono i tre attualmente nella rosa con più presenze in assoluto a Bergamo, hanno segnato un’epoca. E tutti e tre il 15 maggio 2024, nella tarda serata, erano in hotel a guardarsi negli occhi dopo aver perso la finale dell’Olimpico contro la Juve di Allegri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

djimsiti de roon pasalicDjimsiti, De Roon, Pasalic: l’Atalanta riparte (ancora) dalla vecchia guardia - I tre veterani hanno firmato i primi tre gol in Coppa Italia contro il Genoa: sono gli unici insieme a Rossi nell’attuale rosa ad essere stati presenti nelle tre finali perse nel 2019, 2021 e 2024 ... Si legge su bergamonews.it

djimsiti de roon pasalicPagelle a confronto – Ex aequo con Pasalic, ma i tifosi preferiscono De Roon - Marten de Roon, per i tifosi dell’ Atalanta, non fa eccezione nemmeno quando si tratta di compilargli le pagelle. Segnala calcioatalanta.it

djimsiti de roon pasalicAtalanta-Genoa 4-0: Djimsiti la sblocca, a segno anche De Roon, Pasalic e Ahanor. «Palladino ha portato nuovo entusiasmo» - Coppa Italia, i nerazzurri vincono la sfida degli ottavi: al prossimo turno sfideranno la Juventus. Si legge su bergamo.corriere.it

djimsiti de roon pasalicAtalanta travolgente: poker al Genoa (in 10 per un'ora). Ai quarti trova la Juventus - Anche due legni per la Dea con Pasalic e Maldini ... Come scrive gazzetta.it

djimsiti de roon pasalicAtalanta-Genoa di Coppa Italia, il risultato 4-0: decidono i gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor, liguri a lungo in 10 per l'espulsione di Fini - Sarà l’Atalanta ad affrontare la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Si legge su corriere.it

djimsiti de roon pasalicAtalanta-Genoa, le pagelle nerazzurre: Pasalic è ovunque, bravo Djimsiti - Diversi i protagonisti, non solo uno il migliore in campo nelle pagelle di CalcioAtalanta. Segnala calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Djimsiti De Roon Pasalic