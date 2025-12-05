Djimsiti De Roon Pasalic | l’Atalanta riparte ancora dalla vecchia guardia
Bergamo. Certe volte un tabellino racconta più di tante cose. Soprattutto quello di Atalanta-Genoa 4-0. Basta vedere la casella dei marcatori: Berat Djimsiti, Marten De Roon, Mario Pasalic. E poi in fondo anche Honest Ahanor, come a ricordare che non si può vivere solo nel passato, ma bisogna anche guardare al futuro. Djimsiti, De Roon, Pasalic. Sommando le loro presenze in nerazzurro, si sfora la quarta cifra: 1.031 per la precisione. Sono i tre attualmente nella rosa con più presenze in assoluto a Bergamo, hanno segnato un’epoca. E tutti e tre il 15 maggio 2024, nella tarda serata, erano in hotel a guardarsi negli occhi dopo aver perso la finale dell’Olimpico contro la Juve di Allegri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#CoppaItalia, Contro il Genoa in Coppa Italia sono andati a segno tre dei veterani dell'#Atalanta, #Dijmsiti, De Roon e #Pasalic. Sono tre della vecchia guardia, #Djimsiti e Pasalic sono a Bergamo dal 20018, #DeRoon dal 2017, ma aveva già giocato nell'Atal - facebook.com Vai su Facebook
Nel match delle 15:00 di Coppa Italia l’Atalanta batte il Genoa con un netto 4-0 La squadra di Palladino, in superiorità numerica dal 36’ per l’espulsione di Fini, trova il gol con Djimsiti (al 19’ con un colpo di testa), De Roon (al 54’ con un gran destro al volo d Vai su X
Djimsiti, De Roon, Pasalic: l’Atalanta riparte (ancora) dalla vecchia guardia - I tre veterani hanno firmato i primi tre gol in Coppa Italia contro il Genoa: sono gli unici insieme a Rossi nell’attuale rosa ad essere stati presenti nelle tre finali perse nel 2019, 2021 e 2024 ... Si legge su bergamonews.it
Pagelle a confronto – Ex aequo con Pasalic, ma i tifosi preferiscono De Roon - Marten de Roon, per i tifosi dell’ Atalanta, non fa eccezione nemmeno quando si tratta di compilargli le pagelle. Segnala calcioatalanta.it
Atalanta-Genoa 4-0: Djimsiti la sblocca, a segno anche De Roon, Pasalic e Ahanor. «Palladino ha portato nuovo entusiasmo» - Coppa Italia, i nerazzurri vincono la sfida degli ottavi: al prossimo turno sfideranno la Juventus. Si legge su bergamo.corriere.it
Atalanta travolgente: poker al Genoa (in 10 per un'ora). Ai quarti trova la Juventus - Anche due legni per la Dea con Pasalic e Maldini ... Come scrive gazzetta.it
Atalanta-Genoa di Coppa Italia, il risultato 4-0: decidono i gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor, liguri a lungo in 10 per l'espulsione di Fini - Sarà l’Atalanta ad affrontare la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Si legge su corriere.it
Atalanta-Genoa, le pagelle nerazzurre: Pasalic è ovunque, bravo Djimsiti - Diversi i protagonisti, non solo uno il migliore in campo nelle pagelle di CalcioAtalanta. Segnala calcioatalanta.it