Djimsiti De Roon Pasalic | l’Atalanta riparte ancora dalla vecchia guardia

Bergamo. Certe volte un tabellino racconta più di tante cose. Soprattutto quello di Atalanta-Genoa 4-0. Basta vedere la casella dei marcatori: Berat Djimsiti, Marten De Roon, Mario Pasalic. E poi in fondo anche Honest Ahanor, come a ricordare che non si può vivere solo nel passato, ma bisogna anche guardare al futuro. Djimsiti, De Roon, Pasalic. Sommando le loro presenze in nerazzurro, si sfora la quarta cifra: 1.031 per la precisione. Sono i tre attualmente nella rosa con più presenze in assoluto a Bergamo, hanno segnato un'epoca. E tutti e tre il 15 maggio 2024, nella tarda serata, erano in hotel a guardarsi negli occhi dopo aver perso la finale dell'Olimpico contro la Juve di Allegri.