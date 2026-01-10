De Ketelaere e Pasalic lanciano l'Atalanta al 7° posto Toro KO | la Dea di Palladino vuole l'Europa
L’Atalanta si impone 2-0 sul Torino, con De Ketelaere e Pasalic protagonisti. La vittoria permette alla squadra di Palladino di salire al settimo posto in classifica, consolidando la propria posizione nella zona europea. Il Torino, invece, resta fuori dalla zona qualificazione. La squadra bergamasca continua a mostrare miglioramenti nelle recenti partite, puntando con determinazione alla qualificazione in competizioni internazionali.
Squadra quasi definita in difesa e a centrocampo, davanti punti fermi De Ketelaere e Scamacca: insieme a loro uno fra Zalewsky, Pasalic, Samardzic o Sulemana. x.com
