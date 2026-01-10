De Ketelaere e Pasalic lanciano l'Atalanta al 7° posto Toro KO | la Dea di Palladino vuole l'Europa

L’Atalanta si impone 2-0 sul Torino, con De Ketelaere e Pasalic protagonisti. La vittoria permette alla squadra di Palladino di salire al settimo posto in classifica, consolidando la propria posizione nella zona europea. Il Torino, invece, resta fuori dalla zona qualificazione. La squadra bergamasca continua a mostrare miglioramenti nelle recenti partite, puntando con determinazione alla qualificazione in competizioni internazionali.

De Ketelaere e Pasalic trascinano l'Atalanta: Torino battuto 2-0 - 0, conquista la terza vittoria consecutiva (dopo quelle ottenute contro Roma e Bologna) e raggiunge quota 31 punti, a meno tre dal Como. corrieredellosport.it

Apre De Ketelaere e chiude Pasalic: 2-0 dell'Atalanta sul Torino - A sbloccare la gara un gol di De Ketelaere al 13' che di testa ... firenzeviola.it

Squadra quasi definita in difesa e a centrocampo, davanti punti fermi De Ketelaere e Scamacca: insieme a loro uno fra Zalewsky, Pasalic, Samardzic o Sulemana. x.com

LE FORMAZIONI UFFICIALI! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, - facebook.com facebook

