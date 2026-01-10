De Ketelaere e Pasalic lanciano l'Atalanta al 7° posto Toro KO | la Dea di Palladino vuole l'Europa

L’Atalanta si impone 2-0 sul Torino, con De Ketelaere e Pasalic protagonisti. La vittoria permette alla squadra di Palladino di salire al settimo posto in classifica, consolidando la propria posizione nella zona europea. Il Torino, invece, resta fuori dalla zona qualificazione. La squadra bergamasca continua a mostrare miglioramenti nelle recenti partite, puntando con determinazione alla qualificazione in competizioni internazionali.

L'Atalanta vince 2-0 contro il Torino grazie al gol in apertura di De Ketelaere e a quello di Pasalic nel recupero, portandosi al 7° posto in classifica: per Palladino quarta vittoria nelle ultime cinque partite. La Dea vuole l'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

