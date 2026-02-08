Fenerbahce-Genclerbirligi lunedì 09 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 18:00 si gioca il match tra Fenerbahce e Genclerbirligi, nel turno 21 della Superlig turca. Il Fenerbahce, guidato dal tecnico Tedesco, cerca di consolidare la sua posizione in classifica, mentre il Genclerbirligi, appena promosso, spera di ottenere un risultato positivo in trasferta. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Turno numero 21 di Superlig turca, con il Fenerbahce di Tedesco ancora impegnato nel posticipo contro il neopromosso Genclerbirligi. Il sari kartallar con la vittoria di Kocaeli hanno mantenuto la scia del Galatasaray in vetta al campionato, mantenendo l’imbattibilità stagionale. Un gol per tempo e gestione del risultato per una squadra che il tecnico ex ct del Belgio ha riportato a lottare seriamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

