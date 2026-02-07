Asti diciassettenne trovata nel rio Nizza | indagine per omicidio segni di violenza e strangolamento

La polizia indaga sulla morte di una ragazza di 17 anni trovata nel rio Nizza a Nizza Monferrato. Il suo corpo presentava segni di violenza e strangolamento. Gli inquirenti lavorano senza sosta per chiarire le cause di questa tragedia e capire cosa sia successo in quei momenti.

La scoperta del corpo senza vita di una diciassettenne a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, ha gettato un’ombra cupa sulla comunità e ha immediatamente dato il via a un’indagine serrata per accertare le dinamiche di un evento che si configura come un vero e proprio dramma. La giovane è stata ritrovata in un corso d’acqua, il rio Nizza, in un’area non lontana da un distributore di benzina, e i primi rilievi parlano di segni evidenti di violenza: un trauma cranico e i segni inequivocabili di uno strangolamento. La notizia, giunta in mattinata, ha scosso profondamente Nizza Monferrato e le località limitrofe, in particolare Incisa, dove la giovane è stata avvistata per l’ultima volta in compagnia di amici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Asti Diciassettenne

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel canale Rio Nizza a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel Rio Nizza, a Nizza Monferrato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Asti Diciassettenne

Argomenti discussi: Nizza Monferrato, trovata morta nel Rio ragazza di 17 anni: si indaga per omicidio; Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina; Asti: studente trovato con un oggetto atto a offendere, il Questore emette un avviso orale; NEWS - Ragazza diciassettenne trovata morta nell'Astigiano.

Trovata morta a Nizza Monferrato vicino Asti, 17enne strangolata e gettata nel canale Rio NizzaUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato (Asti): sul corpo segni di violenza, si indaga per omicidio ... virgilio.it

Ragazza di 17 anni trovata morta, ascoltati gli amici: si indaga per omicidioOrrire a Nizza Monferrato (Asti): trovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio, si indaga per omicidio ... notizie.it

Dramma nel cuore della notte ad Asti per il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio Nizza. facebook