Asti diciassettenne trovata nel rio Nizza | indagine per omicidio segni di violenza e strangolamento

La polizia indaga sulla morte di una ragazza di 17 anni trovata nel rio Nizza a Nizza Monferrato. Il suo corpo presentava segni di violenza e strangolamento. Gli inquirenti lavorano senza sosta per chiarire le cause di questa tragedia e capire cosa sia successo in quei momenti.

La scoperta del corpo senza vita di una diciassettenne a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, ha gettato un’ombra cupa sulla comunità e ha immediatamente dato il via a un’indagine serrata per accertare le dinamiche di un evento che si configura come un vero e proprio dramma. La giovane è stata ritrovata in un corso d’acqua, il rio Nizza, in un’area non lontana da un distributore di benzina, e i primi rilievi parlano di segni evidenti di violenza: un trauma cranico e i segni inequivocabili di uno strangolamento. La notizia, giunta in mattinata, ha scosso profondamente Nizza Monferrato e le località limitrofe, in particolare Incisa, dove la giovane è stata avvistata per l’ultima volta in compagnia di amici.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

