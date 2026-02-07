Asti 17enne trovata morta nel fiume | confessa ragazzo di 20 anni L’omicidio dopo un rifiuto

Asti, un ragazzo di 20 anni ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta nel fiume di Nizza Monferrato. La polizia ha fermato il giovane dopo che lui stesso ha ammesso il delitto, spiegando che l’omicidio è avvenuto dopo un rifiuto. La vicenda si è svolta in poche ore e ora si attende l’udienza di convalida.

ASTI – I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 20 anni per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta ieri sera, 6 febbraio 2026, in un canale a Nizza Monferrato (Asti). Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti al pubblico ministero, ha confessato. Ora è in carcere ad Alessandria. Secondo quanto emerso, il 20enne ha spiegato di aver preso a pugni la vittima e di averla strangolata prima di gettarla nel corso d’acqua dopo un approccio rifiutato. Il reo confesso avrebbe inoltre tentato un depistaggio, sostenendo che ad aggredire la giovane sarebbe stata una persona di colore, noto per problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato.

