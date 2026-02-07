Asti 17enne trovata morta | interrogato un conoscente della giovane

La polizia di Asti ha preso in custodia un conoscente della ragazza trovata morta. La giovane, 17 anni, è stata scoperta da amici lungo una strada che collega Nizza Monferrato a Incisa, vicino a un distributore di benzina. Ora gli investigatori cercano di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità da parte di qualcuno.

Gli amici hanno ritrovato la giovane in un punto vicino a un distributore di benzina, percorrendo la strada che da Nizza Monferrato porta a Incisa. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. La procura di Alessandria ha avviato un'inchiesta per omicidio, mentre i carabinieri stanno interrogando gli amici coinvolti Una tragica vicenda si è verificata ad Asti, dove una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata priva di vita. Nella caserma dei Carabinieri è attualmente in corso l'interrogatorio di un conoscente di Zoe, trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel Rio Nizza, a Nizza Monferrato.

