17enne trovata morta a Nizza Monferrato Asti si indaga per omicidio I compaesani assediano la casa di un giovane tutta colpa di una falsa voce
Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. La polizia indaga per omicidio, mentre i compaesani si sono radunati davanti alla casa di un giovane, convinti che dietro questa tragedia ci sia qualcosa di più di un incidente. Tutto è iniziato da una falsa voce che ha alimentato sospetti e tensioni nel paese.
Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime informazioni, presenterebbe segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane, il cui corpo è stato trovato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio, aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. La falsa voce e il giovane portato via perché rischiava il linciaggio. Poco dopo che si è saputo della morte della 17enne, un gruppo di residenti si è radunato sotto l’abitazione di un giovane. Il ragazzo, che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza ma non risultano provvedimenti giudiziari a suo carico e risulterebbe estraneo alla vicenda.🔗 Leggi su Open.online
Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook
