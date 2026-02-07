Asti 17enne trovata morta in un canale C' è un 20enne fermato

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel rio Nizza a Nizza Monferrato, poco dopo mezzanotte. La polizia ha fermato un 20enne che potrebbe essere coinvolto nella vicenda. La comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa.

Tragedia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove poco dopo la mezzanotte di ieri sera una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita nel rio Nizza, alla confluenza con il torrente Belbo. Sul corpo sarebbero state individuate lesioni ed ecchimosi compatibili con un'aggressione violenta, forse uno strangolamento. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Un 20enne, amico della vittima, è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti al pubblico ministero, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L'indagato ora si trova in carcere.

