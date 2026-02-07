asti 17enne strangolata e gettata in un canale

La ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire cosa sia successo durante la notte. Gli investigatori hanno ascoltato gli amici che erano con lei quella sera, ma ancora non ci sono dettagli certi sull’episodio. La comunità è sotto shock per la tragedia.

Strangolata e gettata nel Rio Nizza. I carabinieri del comando provinciale di Asti stanno indagando per omicidio dopo il ritrovamento del corpo della 17enne, nel canale, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La ragazza avrebbe trascorso la serata con alcuni amici nei locali della città e poi si sarebbe allontanata. Proprio loro l'avrebbe rinvenuta cadavere, dopo la mezzanotte. Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Al momento, come riferisce La Stampa, non ci sarebbero fermati. Gli investigatori stanno interrogando i ragazzi delle compagnia per cercare di ricostruire le ultime ore della giovane e stanno raccogliendo le immagini della videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «E' stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... ilmessaggero.it

Dramma nel cuore della notte ad Asti per il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio Nizza. facebook