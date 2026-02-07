Asti 17enne strangolata e gettata in un canale
La ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire cosa sia successo durante la notte. Gli investigatori hanno ascoltato gli amici che erano con lei quella sera, ma ancora non ci sono dettagli certi sull’episodio. La comunità è sotto shock per la tragedia.
Strangolata e gettata nel Rio Nizza. I carabinieri del comando provinciale di Asti stanno indagando per omicidio dopo il ritrovamento del corpo della 17enne, nel canale, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La ragazza avrebbe trascorso la serata con alcuni amici nei locali della città e poi si sarebbe allontanata. Proprio loro l'avrebbe rinvenuta cadavere, dopo la mezzanotte. Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Al momento, come riferisce La Stampa, non ci sarebbero fermati. Gli investigatori stanno interrogando i ragazzi delle compagnia per cercare di ricostruire le ultime ore della giovane e stanno raccogliendo le immagini della videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondimenti su Asti 17enne
Ragazza di 17 anni trovata morta nel Rio, si indaga per omicidio: «Strangolata e gettata in acqua». Interrogati gli amici
Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel Rio Nizza ad Asti.
Asti, 20enne morta sull’Asti-Cuneo: arrestato l’uomo accusato di aver causato l’incidente
Un uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a Asti con l’accusa di aver provocato l’incidente sull’autostrada Asti-Cuneo che ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni, poco prima di Natale.
Ultime notizie su Asti 17enne
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «E' stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... ilmessaggero.it
Dramma nel cuore della notte ad Asti per il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio Nizza. facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.