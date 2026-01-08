Asti 20enne morta sull’Asti-Cuneo | arrestato l’uomo accusato di aver causato l’incidente
Un uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a Asti con l’accusa di aver provocato l’incidente sull’autostrada Asti-Cuneo che ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni, poco prima di Natale. L’indagine, condotta dalle autorità locali, mira a chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità coinvolte.
(Adnkronos) – È stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su ordinanza del gip di Asti l’uomo accusato di aver causato il grave incidente avvenuto poco prima di Natale sull’autostrada Asti-Cuneo, nel quale ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni. La giovane viaggiava insieme alla madre su un’auto che è stata tamponata violentemente mentre procedeva . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, morta una ventenne: spunta l'ipotesi della gara tra auto | La madre: "Chiedo giustizia per mia figlia"
Leggi anche: Ventenne morta sull’autostrada Asti-Cuneo, spunta l’ipotesi della gara tra auto | La madre: "Chiedo giustizia per mia figlia"
Chi era Matilde Baldi, 20enne morta per colpa di una gara clandestina: «Una ragazza pura». Il fidanzato, la pallavolo, il lavoro - Aveva 20 anni Matilde Baldi, di Montegrosso d'Asti, che giovedì 11 dicembre viaggiava a bordo della Fiat 500 guidata ... msn.com
Ipotesi corsa clandestina nell'incidente in cui è morta una ragazza di Asti - Emerge l'ipotesi di una gara tra auto di grossa cilindrata dietro la morte di Matilde Baldi, 20 anni, di Montegrosso d'Asti. notizie.tiscali.it
La 20enne è deceduta a dicembre dopo essere rimasta coinvolta in uno schianto sull'autostrada Asti-Cuneo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.