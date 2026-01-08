Asti 20enne morta sull’Asti-Cuneo | arrestato l’uomo accusato di aver causato l’incidente

Un uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a Asti con l’accusa di aver provocato l’incidente sull’autostrada Asti-Cuneo che ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni, poco prima di Natale. L’indagine, condotta dalle autorità locali, mira a chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità coinvolte.

Ipotesi corsa clandestina nell'incidente in cui è morta una ragazza di Asti - Emerge l'ipotesi di una gara tra auto di grossa cilindrata dietro la morte di Matilde Baldi, 20 anni, di Montegrosso d'Asti. notizie.tiscali.it

La 20enne è deceduta a dicembre dopo essere rimasta coinvolta in uno schianto sull'autostrada Asti-Cuneo - facebook.com facebook

