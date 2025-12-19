Giudice Adinolfi il figlio Lorenzo a ' Storie Italiane' | Aspettiamo evoluzioni

“Non mi hanno detto niente. Stiamo aspettando, vediamo le evoluzioni che ci saranno. C’è un punto in particolare, ma chiaramente essendo passati tanti anni bisogna ricostruire lo stato dei luoghi”, così intercettato in esclusiva dalle telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice Paolo, di cui si cerca il corpo nell’area sottostante alla Casa del Jazz di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

