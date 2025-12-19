Giudice Adinolfi il figlio Lorenzo a ' Storie Italiane' | Aspettiamo evoluzioni
“Non mi hanno detto niente. Stiamo aspettando, vediamo le evoluzioni che ci saranno. C’è un punto in particolare, ma chiaramente essendo passati tanti anni bisogna ricostruire lo stato dei luoghi”, così intercettato in esclusiva dalle telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice Paolo, di cui si cerca il corpo nell’area sottostante alla Casa del Jazz di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Casa del Jazz, figlio Adinolfi: "Si dimentica che cerchiamo un magistrato" - Storie italiane 19/12/2025 - "Tante persone si stanno dando da fare per trovare la verità sulla sorte di un uomo dello Stato": così ha commentato Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice Paolo Adinolfi scomparso nel 1994, ntervistato ... msn.com
È morto a Roma Rodolfo Ronconi, capo della squadra mobile della questura di Roma nel 1994, quando scomparve il giudice Paolo Adinolfi, caso ritornato sulle cronache dei giornali nazionali proprio in questi giorni con degli scavi che stanno interessando la
