In Piazza Ferretto gli auguri delle due Reyer | Per un 2026 di successi

La Reyer Venezia ha festeggiato un anticipo di Natale il 15 dicembre in Piazza Ferretto a Mestre, riunendo le sue due squadre al completo. L’evento ha rappresentato un’occasione speciale per scambiarsi auguri e condividere la gioia delle festività, con l’auspicio di un 2026 ricco di successi.

