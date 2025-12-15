In Piazza Ferretto gli auguri delle due Reyer | Per un 2026 di successi
La Reyer Venezia ha festeggiato un anticipo di Natale il 15 dicembre in Piazza Ferretto a Mestre, riunendo le sue due squadre al completo. L’evento ha rappresentato un’occasione speciale per scambiarsi auguri e condividere la gioia delle festività, con l’auspicio di un 2026 ricco di successi.
La Reyer Venezia ha celebrato questa sera 15 dicembre un anticipo di Natale con le sue due squadre al completo, in piazza Ferretto a Mestre. Un'occasione per un abbraccio ai tifosi, qualche chiacchiera, e un punto sulla stagione in corso.
