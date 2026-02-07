Arezzo, 7 febbraio 2026 – Il cantiere dell’asilo nido di Piazza Avis è fermo da settimane. I lavori sono in ritardo e il rischio di non rispettare la scadenza prevista dal PNRR si fa concreto. Le responsabilità si cercano tra le ditte coinvolte, mentre i genitori aspettano con ansia di poter iscrivere i loro figli. La situazione resta tesa e ancora senza una soluzione chiara.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – « Asilo nido di Piazza Avis: cantiere in difficoltà a pochi mesi dalla scadenza PNRR». La nota della 'Lista di Comunità di Bibbiena. Già a Luglio 2025, in Consiglio comunale, avevamo chiesto spiegazioni sul perché il cantiere del nuovo asilo nido di Piazza Avis fosse sostanzialmente fermo. La risposta della maggioranza era stata rassicurante: i lavori risultavano sospesi perché era in corso di approvazione una variante al progetto. Questa fu di fatto l’esatta risposta dell ’Assessore Caporali, che riportiamo pari pari dal verbale del Consiglio: “L'unica criticità che presenta quel lavoro è che dobbiamo predisporre una variante, una variante corposa che deve essere sottoposta al Ministero, abbiamo dei dati che il Ministero risponde in sei mesi, su progettazioni analoghe; quindi, abbiamo per forza di cose, dovuto interrompere, fermare il cantiere, in comune accordo con la ditta che ha in appalto il lavoro, in attesa appunto della variante, dell'approvazione della stessa, al Ministero, tutto qua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Bibbiena l’asilo nido di Piazza Avis resta ancora un cantiere fermo, nonostante i fondi PNRR siano stati già stanziati.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato al settore scolastico sta incontrando significativi rallentamenti, con circa un terzo dei fondi ancora non utilizzato a pochi mesi dalla scadenza.

