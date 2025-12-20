PNRR scuola in stallo perché un terzo dei fondi è ancora fermo a pochi mesi dalla scadenza Fondazione Agnelli lancia l’allarme
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato al settore scolastico sta incontrando significativi rallentamenti, con circa un terzo dei fondi ancora non utilizzato a pochi mesi dalla scadenza. La Fondazione Agnelli, nel suo ultimo report, evidenzia come questa situazione possa compromettere gli obiettivi di sviluppo e innovazione previsti. È importante monitorare attentamente gli sviluppi per garantire la corretta attuazione delle misure previste.
Il Pnrr per l’istruzione mostra ritardi significativi nell’utilizzo delle risorse destinate a scuola, università e servizi educativi per l’infanzia, come evidenziato dall’ultimo report della Fondazione Agnelli «Il Pnrr per l’Istruzione: a che punto siamo?», realizzato con il contributo di Alberto Zanardi e Riccardo Secomandi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
