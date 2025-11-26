Carbone Spazio Liberale | Chieti Scalo tradito dalle promesse e dalla propaganda lavori fermi e fondi Pnrr intatti

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cavallo di battaglia della campagna elettorale 2020, Chieti Scalo, diventa un tema anche cinque anni dopo. Proprio sulla parte bassa della città, il candidato sindaco di Spazio Liberale, Alessandro Carbone, attacca la giunta Ferrara.  “L’amministrazione - dice l'ex consigliere comunale -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Carbone (Spazio Liberale): "Chieti Scalo tradito dalle promesse e dalla propaganda, lavori fermi e fondi Pnrr intatti" - pedonale e nuovo parco urbano mostra un dato impietoso: alla data più recente risultano spesi appena 94. Scrive chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Carbone Spazio Liberale Chieti