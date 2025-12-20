Marche | coi fondi Pnrr boom di posti per gli asili nido ma i lavori sono fermi all’11%

Ancona, 20 dicembre 2025 — Il conto alla rovescia verso la chiusura del Pnrr entra nella fase decisiva e, con otto mesi ancora a disposizione, i numeri iniziano a raccontare non solo le intenzioni ma anche la reale capacità di trasformare i fondi in servizi. A riguardo, proprio oggi, la Fondazione Agnelli pubblicherà il rapporto ‘ Il Pnrr per l’Istruzione: a che punto siamo?’, un’analisi aggiornata sullo stato di avanzamento degli investimenti per l’infanzia, la scuola e l’università. Un documento che scende nel dettaglio regionale e che, per le Marche, restituisce un quadro fatto di impegno progettuale, risultati ancora parziali e un impatto potenziale significativo, soprattutto sul fronte degli asili nido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche: coi fondi Pnrr boom di posti per gli asili nido, ma i lavori sono fermi all’11% Leggi anche: Pnrr in Emilia Romagna: oltre 200 milioni per asili nido e scuole materne, ma i progetti sono in ritardo. Tutti i dati Leggi anche: Ciacci (Lega): "Lavori fermi per il nuovo nido di Ripacorbaria a Manoppello, a rischio i 4 milioni del pnrr" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Marche: coi fondi Pnrr boom di posti per gli asili nido, ma i lavori sono fermi all’11%; Pnrr in Emilia Romagna: oltre 200 milioni per asili nido e scuole materne, ma i progetti sono in ritardo. Tutti i dati. Promarche esclusa dai fondi Pnrr. Stop agli investimenti per il nuovo magazzino automatico a bassa temperatura - Promarche comunica di aver ricevuto l’atto di esclusione dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 1 (M2C1), Investimento 2. lanuovariviera.it

La Regione Basilicata presenta il report sugli obiettivi con fondi Pnrr - Dall’inclusione sociale all’ambiente, dalla sanità al lavoro in cantiere oltre 2000 progetti ed alcuni in dirittura d’arrivo La Regione Basilicata fa il punto sullo stato di attuazione del Piano ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pnrr Sanità: Uil Marche, "Servizi carenti e fondi a rischio" - Sulla sanità regionale e sui fondi del Pnrr dedicati ci sono molte ombre e il rischio, rispetto allo stato di attuazione, è quello di perdere i finanziamenti e di lasciare inalterato un servizio che ... ansa.it

"Mani che creano e cuori che donano": Rotary Club di Civitanova Marche raccoglie fondi a favore dell’eradicazione della poliomielite x.com

Mani che creano e cuori che donano: raccolta fondi del Rotary Club di Civitanova Marche per l'eradicazione della poliomielite - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.