Asi scontro a distanza tra Fdi e M5S

Questa mattina il dibattito tra Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle si riscalda. Fdi accusa il M5S di aver puntato l’attenzione sull’area Asi di Caserta proprio in vista del rinnovo delle cariche del consiglio d’amministrazione. Un atteggiamento che, secondo l’opposizione, sembra più un tentativo di influenzare le nomine che un interesse reale per il territorio. Entrambe le parti si scambiano accuse e si preparano a confrontarsi nelle prossime ore.

“L’improvvisa attenzione da parte del M5S all’area Asi di Caserta alla vigilia del rinnovo delle cariche del consiglio d’amministrazione ha un che di sospetto. Perché un partito tra i più rappresentativi negli ultimi dieci anni sul nostro territorio per cariche istituzionali espresse sposta.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Asi Caserta

Nel vivace confronto tra Meloni e Conte in Aula, si sono affrontati temi chiave come la guerra in Ucraina, il ruolo delle armi e le influenze dei lobbisti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ASI, scontro sulla nuova governance: Manfredonia attacca. “Respinto il rinvio, un atto di forza che esclude i territori” StatoQuotidiano.it #manfredonia Stato Quotidiano Forum facebook