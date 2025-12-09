Scontro tra due auto | quattro feriti tra cui un bambino di 5 anni… Il terribile scontro lungo lo stradone ASI a Ceccano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre lungo lo stradone dell’ASI, area che collega le zone industriali di Ferentino e Frosinone, nel territorio comunale di Ceccano. Il sinistro ha coinvolto due autovetture: una Fiat Panda, guidata da un uomo di 72 anni, e una Volkswagen Passat condotta da un 38enne. La dinamica esatta dell’impatto è attualmente al centro degli accertamenti dei Carabinieri di Frosinone, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e regolare la circolazione. Le cause dello scontro sono ancora in corso di verifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

