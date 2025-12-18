Guerra in Ucraina armi e lobbisti | lo scontro a distanza tra Meloni e Conte in Aula

Nel vivace confronto tra Meloni e Conte in Aula, si sono affrontati temi chiave come la guerra in Ucraina, il ruolo delle armi e le influenze dei lobbisti. Durante il dibattito sul Consiglio Europeo, le differenze di visione tra i due leader sono emerse con forza, evidenziando le tensioni e i punti di divergenza che attraversano il panorama politico italiano.

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, armi e lobbisti: lo scontro a distanza tra Meloni e Conte in Aula Tra Camera e Senato, nel dibattito sul Consiglio Europeo sono stati diversi i temi di confronto, e di contrasto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'ex premier Giuseppe Conte. Armi, lobbisti, guerra in Ucraina e possibile utilizzo degli asset russi. Meloni accusa il Movimento 5 Stelle, Conte replica bollando come "ipocriti" i partiti di governo.

Meloni: Grillini pacifisti in Aula, ma fuori dalle Camere lobbisti delle armi - “I colleghi grillini si scoprono pacifisti oggi – ha detto Meloni – ma quando erano al governo furono approvati 22 schemi di decreti ministeriali per 9- affaritaliani.it

Cautela sugli asset, via la parola "armi": è la risoluzione di maggioranza sull'Ucraina - Una necessità dettata dalla pressione leghista, digerita volentieri dalle ... huffingtonpost.it

Devo dare una notizia scomoda all’Europa e a Meloni: la guerra in Ucraina è stata persa, senza nemmeno consultare le istituzioni del Vecchio Continente. Da una parte c’è il nostro Premier, costretto a fare l’equilibrista: un giorno bacia i piedi a Trump, il giorn - facebook.com facebook

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi: colpita nave russa a Rostov. “Ci sono vittime” x.com

