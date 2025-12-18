Guerra in Ucraina armi e lobbisti | lo scontro a distanza tra Meloni e Conte in Aula

Nel vivace confronto tra Meloni e Conte in Aula, si sono affrontati temi chiave come la guerra in Ucraina, il ruolo delle armi e le influenze dei lobbisti. Durante il dibattito sul Consiglio Europeo, le differenze di visione tra i due leader sono emerse con forza, evidenziando le tensioni e i punti di divergenza che attraversano il panorama politico italiano.

Tra Camera e Senato, nel dibattito sul Consiglio Europeo sono stati diversi i temi di confronto, e di contrasto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'ex premier Giuseppe Conte. Armi, lobbisti, guerra in Ucraina e possibile utilizzo degli asset russi. Meloni accusa il Movimento 5 Stelle, Conte replica bollando come "ipocriti" i partiti di governo.

