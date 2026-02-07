Asi Santangelo | Sembra che i Cinque Stelle stiano cercando di piazzare bandierine nel Cda
Il Movimento 5 Stelle si muove con attenzione sull’Asi di Caserta proprio mentre si avvicina il rinnovo del Cda. La loro presenza sembra più che altro una mossa strategica, come se cercassero di mettere le mani su un’area chiave. La situazione è sotto osservazione da parte di chi segue da vicino le dinamiche della Regione e delle aziende pubbliche. Nessuno si aspetta grandi cambiamenti, ma il sospetto che vogliano “piazzare bandierine” nel consiglio circola tra gli addetti ai lavori.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’improvvisa attenzione da parte del M5S all’area Asi di Caserta alla vigilia del rinnovo delle cariche del consiglio d’amministrazione ha un che di sospetto. Perché un partito tra i più rappresentativi negli ultimi dieci anni sul nostro territorio per cariche istituzionali espresse sposta l’attenzione dal reddito di cittadinanza allo sviluppo industriale dispensando patenti di ‘bravi’ e ‘cattivi’ solo oggi? La sensazione e che stiano cercando di piazzare qualche bandierina nel nuovo cda”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Asi Caserta
