Neres Anguissa Meret | i calciatori del Napoli che sembra stiano rientrando e invece spariscono
Neres, Anguissa e Meret sono i calciatori del Napoli che, dopo apparentemente aver superato i loro infortuni, continuano a scomparire dai campi. Questa situazione crea tensioni tra la squadra tecnica e lo staff medico, generando incertezza sulle loro reali condizioni. Un clima che rende difficile pianificare le prossime sfide e mantenere la serenità all’interno del club.
Una sorta di Fossa delle Marianne tormenta i calciatori del Napoli e avvelena il clima tra settore tecnico e staff medico. La polemica ormai non è nemmeno tanto sotterranea. Antonio Conte ha risposto stizzito alle domande sugli infortunati («non sono un medico, chiedete a loro, informazioni non ne ho»). Il caso riguarda calciatori che sembrava stessero rientrando e invece poi spariscono. Per fortuna Lukaku dovrebbe aggregarsi alla trasferta di Copenaghen. Una buona notizia. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Il caso di Neres è emblematico: rientra col Parma dopo l’infortunio alla caviglia, ma sparisce nuovamente dai radar («ha sentito di nuovo dolore») e domani potrebbe essere di nuovo fra i convocati e quindi disponibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, il periodo nero è alle spalle? Lobotka, Lukaku e Meret sulla via del rientro. Poi toccherà ad Anguissa e Gilmour
Il Napoli sembra aver superato il difficile periodo di infortuni che ha caratterizzato la prima metà della stagione. Con Lobotka, Lukaku e Meret in fase di recupero e prossimi al rientro, la squadra si prepara a rinforzarsi ulteriormente con Anguissa e Gilmour, puntando a risollevarsi e riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.
Napoli, quando il rientro di Neres e Anguissa? Una data per rivederli entrambi - Alcuni sono fuori dal campo per problemi a lungo termine (vedi De Bruyne), altri come Alex Meret sono stati decisamente sfortuna ... fantacalcio.it
Sul rientro di Anguissa non ci sono certezze, si parla della sfida con la Juve del 25. Neres era rientrato, poi è sparito. E c'è chi gioca sempre. - facebook.com facebook
#Napoli, #Conte: " #Lukaku Non ho notizie, chiedetele ai medici. Neres non c'è, non sta bene. Aspetto De Bruyne e Anguissa, ma non ho informazioni anche su di loro" x.com
