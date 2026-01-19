Neres Anguissa Meret | i calciatori del Napoli che sembra stiano rientrando e invece spariscono

Neres, Anguissa e Meret sono i calciatori del Napoli che, dopo apparentemente aver superato i loro infortuni, continuano a scomparire dai campi. Questa situazione crea tensioni tra la squadra tecnica e lo staff medico, generando incertezza sulle loro reali condizioni. Un clima che rende difficile pianificare le prossime sfide e mantenere la serenità all’interno del club.

Una sorta di Fossa delle Marianne tormenta i calciatori del Napoli e avvelena il clima tra settore tecnico e staff medico. La polemica ormai non è nemmeno tanto sotterranea. Antonio Conte ha risposto stizzito alle domande sugli infortunati («non sono un medico, chiedete a loro, informazioni non ne ho»). Il caso riguarda calciatori che sembrava stessero rientrando e invece poi spariscono. Per fortuna Lukaku dovrebbe aggregarsi alla trasferta di Copenaghen. Una buona notizia. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Il caso di Neres è emble­ma­tico: rien­tra col Parma dopo l’infor­tu­nio alla cavi­glia, ma spa­ri­sce nuo­va­mente dai radar («ha sen­tito di nuovo dolore») e domani potrebbe essere di nuovo fra i con­vo­cati e quindi dispo­ni­bile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli sembra aver superato il difficile periodo di infortuni che ha caratterizzato la prima metà della stagione. Con Lobotka, Lukaku e Meret in fase di recupero e prossimi al rientro, la squadra si prepara a rinforzarsi ulteriormente con Anguissa e Gilmour, puntando a risollevarsi e riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.

