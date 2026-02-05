Milano Cortina 2026 venerdì 6 febbraio la cerimonia di apertura a San Siro | dove vederla in diretta tv e streaming

Venerdì 6 febbraio a San Siro si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo, con la grande festa che inizierà nel tardo pomeriggio. La piazza sarà il centro di una serata ricca di spettacoli e emozioni, mentre milioni di persone potranno seguirla in diretta tv e streaming. È l’avvio di una delle più importanti manifestazioni sportive dell’anno, che promette di portare Milano e Cortina sotto i riflett

Milano, 5 febbraio 2026 – L’attesa è finita. Venerdì 6 febbraio si aprono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, terza edizione ospitata dall’Italia dopo Cortina d’Ampezzo 1956 e Torino 2006. L’inizio sarà affidato alla Cerimonia di Apertura: un evento che unisce protocollo, spettacolo e racconto simbolico del Paese ospitante, con gli atleti al centro e una regia pensata per un pubblico globale. Dove si svolge la Cerimonia di Apertura. Il cuore della serata sarà Milano, con la Cerimonia ospitata al Milano San Siro Olympic Stadium. Accanto al palco principale, sono previsti eventi e momenti legati alla sfilata anche in altri luoghi dei Giochi, da Predazzo a Livigno fino a Cortina d’Ampezzo, nel segno di un’Olimpiade “diffusa” tra città e montagne.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio 2026, Milano e Cortina si preparano ad accogliere le Olimpiadi Invernali.

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milano Cortina 2026, come sarà la cerimonia di apertura

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; [05-06.02] Milano Cortina 2026 - Modifiche alla viabilità legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali; Cerimonia di apertura, tutto quello che c'è da sapere: data, ora, biglietti; Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la cerimonia di apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesiLa Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 è vicina. Domani venerdì 6 febbraio inizieranno ufficialmente i ... msn.com

Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove e a che ora vederlaQuando e dove seguire la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario ufficiale, sede principale a San Siro e tutte le opzioni per vederla in tv e streaming ... skuola.net

Ultim'ora: Spaventoso incidente a Milano - Cortina Mark McMorris ha fatto un volo di 50 metri facebook

Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" x.com