Ascolti TV | Martedì 3 Febbraio 2026 Benissimo L’Invisibile 23.7% Io Sono Farah al 12.3%

Ieri sera, su Rai1, grande attenzione per “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”. Lo hanno visto in molti, con uno share del 23.7%. La serata si è aperta con questo film, che ha catturato l’interesse del pubblico. A seguire, “Io Sono Farah” ha raccolto il 12.3% di ascolti. La notizia di un’altra giornata di programmazione televisiva che si conferma molto seguita.

Nella serata di ieri, martedì 3 febbraio 2026, su Rai1 L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro interessa 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 749.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto incolla davanti al video 1.082.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 FarWest segna 547.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 474.000 spettatori (3.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.357.000 spettatori e l’8.5%. Su Tv8 Bohemian Rhapsody ottiene 526. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso “L’invisibile”, il programma più visto della serata.

